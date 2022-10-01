30 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İyilik, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını reyting sıralaması

30 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma akşamı Fox TV'de İyilik, TRT1'de Kasaba Doktoru, Star TV'de Yalı Çapkını isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. TV8'de MasterChef, Show TV'de NR1 Video Müzik Ödülleri, ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Ay'ın Düşüşü isimli yabancı sinema filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cuma reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 30 Eylül 2022 Cuma reyting sıralaması

30 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

30 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Cuma akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

30 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.