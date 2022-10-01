İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 30 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İyilik, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Medya

30 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İyilik, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını reyting sıralaması

30 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ay'ın Düşüşü, İyilik, Aldatmak, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Peki Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 30 Eylül 2022 reyting sonuçları

1 Ekim 2022 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
30 Eylül reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İyilik, Kasaba Doktoru, Yalı Çapkını reyting sıralaması
ABONE OL

30 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma akşamı Fox TV'de İyilik, TRT1'de Kasaba Doktoru, Star TV'de Yalı Çapkını isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. TV8'de MasterChef, Show TV'de NR1 Video Müzik Ödülleri, ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Ay'ın Düşüşü isimli yabancı sinema filmi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cuma reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 30 Eylül 2022 Cuma reyting sıralaması

30 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

30 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Cuma akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

30 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.