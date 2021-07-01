30 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba reyting sıralamasında zirvede kim var?

1 Temmuz 2021 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:28

30 Haziran 2021 reyting sonuçları, açıklandı. Çarşamba akşamı Tv8'de Masterchef 2021, Star Tv'de Kazara Aşk, Atv'de Çakallarla Dans 5, Show Tv'de Cam Tavanlar, Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT1'de Yabancı Sinema "Sultan" izleyenleriyle buluştu. Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı. İşte 30 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki 30 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SEN CAL KAPIMI FOX

4 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

5 ATV GUN ORTASI ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 CAM TAVANLAR SHOW TV

10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 SULTAN (Y.S) TRT 1

6 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

9 ATV GUN ORTASI ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV