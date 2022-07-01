30 Haziran 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe reyting sıralamasında zirvede kim var?

30 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Örümcek Adam 2, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, FOX Tv'de Tozluyaka, Atv'de İçimizdeki Ateş, TRT1'de Seni Kalbime Sakladım, Tv8'de Survivor All Star (final) izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 30 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 30 Haziran reyting sıralaması

30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Haziran 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.