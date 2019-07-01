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30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları nedir? 30 Haziran reyting sonuçları açıklandı!

30 Haziran reyting sonuçları açıklandı! 30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçlarını medya severler merak ediyor. Sinema filmlerinin ve eğlence programlarının ağırlıkta olduğu gecede reyting sıralamasında kimlerin üst sıralarda yer aldığı arama motorlarında izleyiciler tarafından da araştırılıyor. Peki, 30 Haziran reyting sonuçları nedir? Sinema filmleri ve eğlence programlarının yoğun olduğu Pazar gecesinde, AB’de Mekanik 2: Suikast filmi birinci olurken, Total ve ABC1’de ise sevilen eğlence programı Survivor Türkiye-Yunanistan zirvede yer aldı. Yaparsın Aşkım Total’de beşinci, AB’de ise X-Men Birinci Sınıf AB’de beşinci oldu. İşte 30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçlarının detayları haberimizde…

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30 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Tüm medya severler 30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçlarını merak ediyor. Hangi programın reyting sıralamalarında kaçıncı sırada yer aldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 30 Haziran reyting sonuçları nedir? Sinema filmleri ve eğlence programlarının yoğun olduğu Pazar gecesinde, AB’de Mekanik 2: Suikast filmi birinci olurken, Total ve ABC1’de ise sevilen eğlence programı Survivor Türkiye-Yunanistan zirvede yer aldı. İşte 30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçlarının detayları haberimizde…

30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

23 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

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