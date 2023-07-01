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Medya

30 Haziran reyting sonuçları: İbo Show özel, Gönül Dağı Kurban 2, MasterChef Türkiye All Star reyting listesi

30 Haziran 2023 Cuma reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları, bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. Dün akşam televizyonlarda; Cuma akşamı ekranlarda; Bizum Hoca 2, Tosun Paşa, Şirinler: Kayıp Köy, Gönül Dağı Kurban 2, Ali Kundilli 2, MasterChef Türkiye All Star, İbo Show özel bölümü ekrana geldi. Peki Cuma akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Haziran reyting sonuçları

1 Temmuz 2023 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
30 Haziran reyting sonuçları: İbo Show özel, Gönül Dağı Kurban 2, MasterChef Türkiye All Star reyting listesi
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30 Haziran reyting sonuçları; Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cuma akşamı Kanal D'de Bizum Hoca 2, Show TV'de Tosun Paşa isimli yerli sinema filmleri izleyici ile buluşurken, ATV'de yabancı sinema Şirinler: Kayıp Köy ekrana geldi. TRT1'de ise Gönül Dağı Kurban 2, Fox TV'de Ali Kundilli 2 isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye All Star heyecanı devam ederken, Star TV'de İbo Show özel bölümü ile ekranlarda yer aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Haziran 2023 reyting sonuçları

30 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting oranı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. 30 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de en çok izlenen proje Ateş Kuşları olurken, 2. sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

30 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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