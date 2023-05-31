30 Mayıs reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sıralaması

30 Mayıs reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu dizileri yeni bölümleri ile ekranlarda yer alacak. Show TV'de Aile dizisi ise sezon finali ile seyirci karşısına çıkacak. BU akşam aynı saatlerde TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken Star TV'de Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Mayıs 2023 reyting sonuçları



30 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



30 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

30 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.