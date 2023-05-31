İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7241
  • EURO
    22,317
  • ALTIN
    1304.07
  • BIST100
    4927.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 30 Mayıs reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sıralaması
Medya

30 Mayıs reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sıralaması

30 Mayıs 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Mayıs reyting sonuçları

31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
30 Mayıs reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile reyting sıralaması
ABONE OL

30 Mayıs reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu dizileri yeni bölümleri ile ekranlarda yer alacak. Show TV'de Aile dizisi ise sezon finali ile seyirci karşısına çıkacak. BU akşam aynı saatlerde TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken Star TV'de Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Mayıs 2023 reyting sonuçları

30 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

30 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.