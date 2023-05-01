30 Nisan reyting sonuçları 2023: Yargı, Teşkilat, EGO reyting sıralaması

30 Nisan reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı TRT1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de EGO dizisi, Kanal D'de Yargı yeni bölümüyle seyirciyle buluşurken, Show TV'de Güzel Günler. TV8'de Survivor 2023 heyecanının yanı sıra Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Nisan 2023 reyting sonuçları

30 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada Ego dizisi yer aldı.

30 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.