İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4602
  • EURO
    21,4374
  • ALTIN
    1239.5
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 30 Nisan reyting sonuçları 2023: Yargı, Teşkilat, EGO reyting sıralaması
Medya

30 Nisan reyting sonuçları 2023: Yargı, Teşkilat, EGO reyting sıralaması

30 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güzel Günler, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor 2023 ve Ego dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Nisan reyting sonuçları

1 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
30 Nisan reyting sonuçları 2023: Yargı, Teşkilat, EGO reyting sıralaması
ABONE OL

30 Nisan reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı TRT1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de EGO dizisi, Kanal D'de Yargı yeni bölümüyle seyirciyle buluşurken, Show TV'de Güzel Günler. TV8'de Survivor 2023 heyecanının yanı sıra Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Nisan 2023 reyting sonuçları

30 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada Ego dizisi yer aldı.

30 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.