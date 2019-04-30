30 Nisan Reyting sonuçları: Kadın, EDHO, Leke mi hangi dizi reytinglerde birinci oldu?
30 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Nisan Salı gününe ait reyting sonuçları televizyon ve özellikle dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başladı. Ekranlara gelen diziler arasında kimin dizi olacağı şimdiden tartışılıyor. Kadın, EDHO, Leke mi birinci olacak? Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sitemizde sizinle paylaşacağız. 23 Nisan Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, AB, Total ve ABC1’de Kadın dizisi birinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları...
30 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bu akşam ekrana gelecek diziler arasında kimlerin üst sıralarda olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. 30 Nisan Salı gününe ait reyting sonuçları televizyon ve özellikle dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya geçildi. Ekranlara gelen diziler arasında kimin dizi olacağı şimdiden tartışılıyor. Kadın, EDHO, Leke mi birinci olacak? Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sitemizde sizinle paylaşacağız. 23 Nisan Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, AB, Total ve ABC1’de Kadın dizisi birinci sırada yer almıştı. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni AB ve ABC1’de ikinci, Total’de üçüncü oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise AB ve ABC1’de üçüncü, Total’de ise ikinci oldu. İşte haberimizin detayları...
30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
30 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sizinle paylaşacağız.
AB
TOTAL
ABC1
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