30 Nisan Reyting sonuçları: Kadın, EDHO, Leke mi hangi dizi reytinglerde birinci oldu?

30 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bu akşam ekrana gelecek diziler arasında kimlerin üst sıralarda olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. 30 Nisan Salı gününe ait reyting sonuçları televizyon ve özellikle dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya geçildi. Ekranlara gelen diziler arasında kimin dizi olacağı şimdiden tartışılıyor. Kadın, EDHO, Leke mi birinci olacak? Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sitemizde sizinle paylaşacağız. 23 Nisan Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, AB, Total ve ABC1’de Kadın dizisi birinci sırada yer almıştı. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni AB ve ABC1’de ikinci, Total’de üçüncü oldu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise AB ve ABC1’de üçüncü, Total’de ise ikinci oldu. İşte haberimizin detayları...

30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

30 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sizinle paylaşacağız.

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.