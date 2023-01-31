30 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Ömer, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma reyting sıralaması

30 Ocak reyting sonuçları TİAK tarafından yayımlandı. Pazartesi Kanal D'de önce Dolitte sonra da Mega Boa Yılanı isimli yabancı sinema filmi izleyiciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023, Fox TV'de Yasak Elma, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de ise Sipahi dizisi final yaparak son kez seyirci karşısına çıktı. Peki pazartesi reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 30 Ocak 2023 reyting sonuçları

30 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



30 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Yasak Elma", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Star TV'de yayınlanan "Ömer", 2.sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.



ABC'de ise birinci sırada "Alparslan Büyük Selçuklu", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.