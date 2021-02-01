31 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazar reyting sonuçları

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 09:18

Pazar akşamı televizyon ekranlarında birbirinden sürükleyici dizi ve programlar yer aldı. Yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği, reyting sonuçları neticesinde belli oluyor. Pazar günü Tv8’de Survivor 2021, TRT1’de Tövbeler Olsun, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazar reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 31 Ocak 2021 Reyting sonuçları

Dün akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerim Ara, Tozkoparan İskender, Tövbeler Olsun ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Show Ana Haber, üçüncülüğü ise Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu alırken, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SHOW ANA HABER SHOW TV

3 SURVIVOR TV8

4 A.RIZA SHOW TV

5 HERCAI ATV

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 KEFARET FOX

8 HABER ONU SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SURVIVOR TV8

3 MENAJERIMI ARA STAR TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 A.RIZA (OZET) SHOW TV