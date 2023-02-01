31 Ocak reyting sonuçları: Survivor 2023, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda reyting sıralaması

31 Ocak reyting sonuçları: Salı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda, Fox TV'de Taçsız Prenses, TRT1'de ise Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkacak. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken Show TV'de Avanak Abdi ve Yedi Bela Hüsnü isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 31 Ocak 2023 reyting sonuçları



31 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



31 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

31 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.