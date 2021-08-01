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Medya

31 Temmuz 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Masterchef, Milyoner, Güldür Güldür reyting sıralaması

31 Temmuz 2021 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Şef Akademi, Masterchef Türkiye 2021, Star Market, Derinlerdeki Dehşet, Pelin Çift İle Gündem Ötesi, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster? ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 31 Temmuz 2021 reyting sonuçlarına göre Cumartesi reyting sıralaması

1 Ağustos 2021 Pazar 10:52 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:52
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı Star Tv'de Star Market, Tv8'de Masterchef Türkiye 2021, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet, FOX Tv'de Şef Akademi, TRT1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi izleyenleriyle buluştu. Total'de 1. sırada "Güldür Güldür Show" zirvedeki yerini aldı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 31 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cumartesi yayınlanan dizi, film ve programların reyting sıralaması...

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

31 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Show TV'de ekrana gelen "Güldür Güldür Show"un tekrarı, 2. sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Güldür Güldür Show"un tekrarı, 2.sırada "Fox Ana Haber Hafta Sonu" 3.sırada TRT Spor'da yayınlanan "Fenerbahcçe-Greuther Fürth Hazırlık Karşılaşması" yer aldı.

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