31 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Yabancı Sinema "Lion", TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de 96 Saat, Star'da Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 31 Temmuz 2022 reyting sonuçları

31 Temmuz 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazar dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

31 TEMMUZ 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gökdelen, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gökdelen aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gökdelen, üçüncülüğe ise Fox Ana Haber Hafta Sonu yerleşti.