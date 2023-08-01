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Medya

31 Temmuz reyting sonuçları: Üvey Anne, Veda Mektubu, Ruhun Duymaz reyting sıralaması

31 Temmuz 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Veda Mektubu, Ruhun Duymaz, Tokatçı, Aykut Enişte 2, MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Modern Doğu Masalları ve Üvey Anne ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 31 Temmuz reyting sonuçları

1 Ağustos 2023 Salı 09:37 - Güncelleme:
31 Temmuz reyting sonuçları: Üvey Anne, Veda Mektubu, Ruhun Duymaz reyting sıralaması
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31 Temmuz reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, Star TV'de Aykut Enişte 2, Fox TV'de Ruhun Duymaz, Show Tv'de Tokatçı, TV 8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT1'de Modern Doğu Masalları ve ATV'de Üvey Anne dizisi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 31 Temmuz 2023 reyting sonuçları

31 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

31 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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