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Medya

360 ekranlarında “Ramazan” ayına özel yepyeni bir program başlıyor!

30 gün boyunca ekrana gelecek olan “Şeflerin Mutfağı” İftara ne pişirsem? sorusuna cevap bulmak isteyenler için ideal bir rehber oluyor.

11 Mart 2024 Pazartesi 14:22 - Güncelleme:
360 ekranlarında “Ramazan” ayına özel yepyeni bir program başlıyor!
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Her bölümde farklı bir şef, kendine özel tarifleriyle hazırladığı iftar menüsünü izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Programda, usta şeflerin kendi ağzından hayat hikâyelerini ve kariyer yolculuğunu dinlerken, menüde yer alan tariflerin tarladan sofralarımıza olan serüveni de anlatılacak.

Belgesel tadında, ramazan ayına özel bir yemek programı olan "Şeflerin Mutfağı' Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü izleyenlere lezzet şöleni yaşatmaya geliyor.

"Şeflerin Mutfağı" haftanın her günü saat 17.00'de 360'ta. Bu muhteşem lezzet yolculuğunu kaçırmayın!

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