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Medya

360'ın ilgiyle takip edilen programı 'Aileler Yarışıyor' 800. bölümünü kutladı

360 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor, 800. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Dünya genelinde 63 ülkede izlenme rekorları kıran program, Asuman Krause'nin enerjik ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360'ta ekrana gelmeye devam ediyor.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
360'ın ilgiyle takip edilen programı 'Aileler Yarışıyor' 800. bölümünü kutladı
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800.bölüm kutlaması kapsamında özel bir yayınla izleyicilerin karşısına çıkan Aileler Yarışıyor, keyifli ve renkli anlara sahne oldu. Sunucu Asuman Krause'nin neşeli sohbeti eşliğinde hediyeler açıldı, kahkahalar havada uçuştu.

Programın sevilen sunucusu Asuman Krause, bu özel gecede duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Canım, ciğerim Aileler Yarışıyor'un 800. bölümüne hepiniz hoş geldiniz! 800 bölüm boyunca bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize, yapım ekibimize ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız."

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Sizde ekibime güvenirim diyorsanız, eğlenceli anların yaşandığı "Aileler Yarışıyor" başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli anların yaşandığı kahkahalarla dolu "Aileler Yarışıyor" hafta içi her akşam 21.00'de 360'ta!

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