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Medya

4 Ağustos Perşembe reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Seni Kalbime Sakladım ve Duy Beni reyting sıralaması

4 Ağustos 2022 Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı; Herkül: Efsane Başlıyor, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Kazanan Restoran, Seni Kalbime Sakladım, Örümcek Adam: Evden Uzakta ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Ağustos 2022 reyting sonuçları

5 Ağustos 2022 Cuma 09:20 - Güncelleme:
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4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı ATV'de Örümcek Adam: Evden Uzakta, Fox TV'de Kazanan Restoran, TRT 1'de Seni Kalbime Sakladım, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Herkül: Efsane Başlıyor, Star'da Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 4 Ağustos 2022 reyting sonuçları

4 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Duy Beni, üçüncülüğü ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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