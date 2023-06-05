4 Haziran reyting sonuçları: Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Güzel Günler reyting sıralaması

4 Haziran reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Jurassic World (Yabancı Sinema), ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Güzel Günler, Fox TV'de Hareket Sekiz (Yerli Sinema), Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TRT1'de ise Teşkilat dizisinin yeni bölümü seyirciyle buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 4 Haziran 2023 reyting sonuçları



4 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



4 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

4 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.