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Medya

4 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması

4 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Ailecek Şaşkınız, O Kız, Sıfırıncı Gün, Kuruluş Osman, Kasaba Doktoru, Çöp Adam ve Hayatımın Şansı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

5 Ocak 2023 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
4 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting sıralaması
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4 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de O Kız, TV8'de Sıfırıncı Gün, ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de Kasaba Doktoru, Fox TV'de Hayatımın Şansı, Star TV'de ise Çöp Adam isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Show TV'de ise yerli sinema filmi Ailecek Şaşkınız izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Peki en çok ne izlendi? İşte 4 Ocak 2023 reyting sonuçları

4 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

4 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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