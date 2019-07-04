‘4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Temmuz’dan en çok izlenen dizi, film, program hangisi?’ sorularına internette yanıt aranıyor. Medya severler ilk beşe girecek programların isimlerini merak ediyor. Dizi ve sinema filmlerinin reyting sıralamasında zirveye oynayacağı gecede sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. 4 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu gece Kanal D’de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Star TV’de Benim Tat Yalanım, Show TV’de Pers Prensi: Zamanın Kumları, ATV’de Güven Bana, TRT1’de Tek Yürek, TV8’de ise Baba Hindu filmi yer alacak. Star TV’deki Benim Tatlı Yalanım geçen hafta reytinglerde AB, ABC1 ve Total’de ikinci sırada yer almıştı. İşte 4 Temmuz reyting sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar aşağıda…

4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

4 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir