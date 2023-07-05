4 Temmuz reyting sonuçları: Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef Türkiye All Star, Dönence reyting sıralaması

4 Temmuz 2023 Salı reyting sonuçları izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Sahtekar İkili, Kendi Düşen Ağlamaz, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 4 Temmuz reyting sonuçları

4 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



4 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada tv8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Dönence" dizisi, 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Kanal D'nin yeni dizisi "Dönence", 3.sırada Show TV'de tekrarı ekrana gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.