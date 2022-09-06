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Medya

5 Eylül 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Masterchef, Müge Anlı, Bir Küçük Gün Işığı reyting sıralaması

5 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Recep İvedik 5, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de Dipten Gelen ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Eylül 2022 reyting sonuçları

6 Eylül 2022 Salı 10:40 - Güncelleme:
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5 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, MasterChef Türkiye, Recep İvedik 5, Bir Küçük Gün Işığı, Dipten Gelen ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Eylül 2022 reyting sonuçları

5 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Özet yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 RECEP IVEDIK 5 (T.S) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

10 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

4 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

8 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) (TKR) KANAL D

9 RECEP IVEDIK 5 (T.S) FOX

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 RECEP IVEDIK 5 (T.S) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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