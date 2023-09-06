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Medya

5 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması

5 Eylül 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Tokatçı, Dönence, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Hayalimdeki Düğün, Sen Türkülerini Söyle, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 5 Eylül reyting sonuçları

6 Eylül 2023 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
5 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması
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5 Eylül reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence isimli dizinin yeni bölümü yayınlanırken, aynı saatlerde Show TV'de Tokatçı, ATV'de Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Fox TV'de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Hayalimdeki Düğün isimli yabancı sinema filmi, TV8'de MasterChef All Star, TRT1'de ise Sen Türkülerini Söyle yarışması müzikseverleri ekran başına kilitledi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 5 Eylül 2023 reyting sonuçları

5 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Çöpçüler Kralı, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada Süt Kardeşler yer aldı.

5 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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