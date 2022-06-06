5 Haziran 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Hababam Sınıfı, Kanal D'de Seversin, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de İyilik, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Teşkilat, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 5 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Haziran reyting sıralaması

5 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı , ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.