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5 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi televizyon programı kaçıncı oldu?

5 Haziran reyting sonuçları medya severler tarafından büyük merakla bekleniyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen dizilerin sezon finali yapması sonrası bu hafta reytinglerde kimlerin üst sıralarda yer alacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. 5 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinler paylaşacağız. Bu akşam Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Kapanmadan Kaza/1, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, Kanal D’de Çarkıfelek Bayram Özel ekranlara gelecek. İşte haberimizin ayrıntıları…

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5 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Tüm medya severler, dizilerin sezon finali yapmasının ardından ilk Çarşamba hangi programların üst sıralarda yer alacağını büyük bir merakla bekliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz. 5 Haziran Çarşamba günü reytinglerde kimlerin üst sıralarda yer alacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bu akşam Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Kapanmadan Kaza/1, TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, Kanal D’de Çarkıfelek Bayram Özel, FOX TV’de de The Taste Türkiye ekranlara gelecek. İşte haberimizin ayrıntıları…

5 HAZİRAN REYTİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Hazian reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

29 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

Sürat teknesinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

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