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Medya

5 Haziran reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması

5 Haziran reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı Kanal D'nin sevilen yapımlarından Veda Mektubu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Ömer, Fox TV'de ise Yasak Elma ekranlara geldi. TRT1'de ise beğeniyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu yerini aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 5 Haziran 2023 reyting sonuçları

6 Haziran 2023 Salı 09:47 - Güncelleme:
5 Haziran reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Ömer reyting sıralaması
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5 Haziran 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Ömer, Alparslan: Büyük Selçuklu, Veda Mektubu ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 5 Haziran reyting sonuçları

5 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 OMER STAR TV

3 YASAK ELMA FOX

4 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 VEDA MEKTUBU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 OMER (OZET) STAR TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 OMER (OZET) STAR TV

9 VEDA MEKTUBU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

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