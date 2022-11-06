5 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim, Darmaduman, Gönül Dağı reyting sıralaması

5 Kasım 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Takip 3: Son Karşılama, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Darmaduman dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 5 Kasım 2022 reyting sonuçları

5 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KARDESLERIM ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 KARDESLERIM ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV