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Medya

5 Mart 2023 reyting sonuçları: Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

5 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güzel Günler, Yargı, Başım Belada, Ekşi Elmalar, Teşkilat, Ego ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

6 Mart 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
5 Mart 2023 reyting sonuçları: Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması
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5 Mart reyting sonuçları: Pazar Kanal D'de Yargı dizisi ekrana gelirken, Star Tv'de Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filmi, ATV'de Başım Belada isimli yabancı sinema filmi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Teşkilat, Fox TV'de Yasak Elma (tekrar), Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 5 Mart 2023 reyting sonuçları

5 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

5 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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