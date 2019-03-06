5 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? Salı günü zirvedeki isim hangisi? Yeni yapım Yüzleşme

5 Mart 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi birinci oldu? Yapımlar arasında yaşanan kıyasıya rekabete dün ilk kez Kana D’de ekrana gelen Yüzleşme adlı yapımda ekrana geldi. Gelecek haftalar için ilk bölümüyle ipucu verecek olan Yüzleşme’nin, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Halka gibi iddialı yapımlar arasında reytinglerde kaçıncı olacağı merak büyük merak konusu. Peki 5 Mart 2019 reyting sonuçları nedir? Yüzleşme kaçıncı oldu?

5 MART REYTİNG SONUÇLARI NEDİR?

5 Mart 2019 reyting sonuıçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacakttır.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

AB

TOTAL

YÜZLEŞME 1. BÖLÜMÜN ÖZETİ

Masal, 15 sene önce umutlarını hayallerini ve gerçek adını bıraktığı Kalender Kasabasına bambaşka bir kimlikle geri döner. Amacı kendisinden çalınan hayatının intikamını almak ve bunu ona yapanlarla yüzleşmektir. Masal’ın gelişiyle Kalender Kasabası’nda pandoranın kutusu aralanacak ve Kalender kasabası sakinleri şimdiye kadar hiç şahit olmadığı olaylara tanıklık edeceklerdir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’DA NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.

KADIN SON BÖLÜM

Pırıl’ı almaya gelen Suat, artık Sarp’ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl’dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı’na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar’ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif’in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?