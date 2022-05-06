5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı televizyonlarda Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum, Güldür Güldür Show, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Belalı Tanık, Yol Arkadaşım 2 ve Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Mayıs reyting sıralaması

5 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.