5 Nisan reyting sonuçları! Hercai mi, Arka Sokaklar mı, İstanbullu Gelin mi kim birinci oldu?

5 Nisan reyting sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Cuma günleri merakla beklenen reyting sonuçlarında en önemli soru 'Hangi dizi zirveyi kaptı?' oluyor. Medya takipçileri Hercai mi, Arka Sokaklar mı, İstanbullu Gelin mi kim birinci oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting verilerine baktığımızda Total'de ATV'de ekranlara gelen "Hercai" dizisi 1.sırada, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi 2.sırada, "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" ise 3.sırada yer almıştı. AB grubunda "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" zirvede yer alırken, "Hercai" dizisi 2.sırada, Star TV'de yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisi ise 3. sırada yer aldı.

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

5 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran Reyhan'i kulübede bırakıp gider. Bunu hazmedemeyen Reyhan kulübeyi ateşe verir kendini öldürmeye çalışır. Miran intikamını almasına rağmen içi soğumaz çünkü Reyhan'a âşık olmuştur. Aziz Şadoğlu yanan kulübeden Reyhan’i kurtarır üzerindeki gelinlikle olduğu halde Mardin'in Meydanı'na bırakır. Herkes bunu konuşmaya başlar. Reyhan eve geri döner. Azad buna engel olmak istese de başarılı olamaz. Nasuhbey Reyhan'i bu halde görünce döver ya başka biriyle evlenmeye veya buna razı gelmezse öldürmeyi kabul etmesi için zorlar. Hazar bey yoğun bakımda olan kızının yanından bir telefonla eve dönmek zorunda kalır. Babasını ikna etmeye çalışır fakat bunu başaramaz. Miran ise yaptıklarından Çok pişmandır konağa gelir Reyhan'i kurtarmak ister fakat arkadaşı Fırat buna engel olur. Reyhan'ın amcası nikâh memurluğu sahte olduğunu oyuna geldiklerini Nasuh Bey'e söylese de kararından döndüremez. Yakın köyden yaşlı bir adam Miran tarafından Reyhanlı evlenmek üzere konağa gönderilir. Fakat Reyhan ölümü göze alır Bunu kabul etmez. Annesi hastanedeyken bu durumu öğrenir kızını kurtarmak için gelse de bir şey yapamaz. Hazar Bey Azad'ın reyhanı töre gereği öldürmesi için görevlendirir. Azad'ın Reyhan'a olan sevgisini bildiği için kızına zarar gelmeyeceğini bilmektedir. Bu arada Gönül Mira'nın kendisine döneceğini zannetmek de umutsuzca beklemektedir. Kars'ta yaşayan Azize Şadoğlu Mardin'e İntikamı alındı için geri döner. Nasuh Bey’e meydanda buluşmak için haber gönderir. Hazar ve Nasuh bey meydana gelirler Azize Şadoğlu intikamının alındığını yatsının son bulduğunu onlara haykırır. Bu arada Azad Reyhan’ı alarak oradan kaçıp uzaklara gitmeye düşünmektedir fakat Miran yollarını keser Reyhan ikisini de istemeyerek köprü üzerinden akan suya kendini bırakır. Miran’da arkasından atlar.