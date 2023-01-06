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Medya

5 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Müge Anlı, Esra Erol'da, Tuzak reyting sıralaması

5 Ocak reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey isimli yerli sinema filmi ekrana gelirken, Show TV'de Eltilerin Savaşı ve Aile Şerefi isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. ATV'de Tomb Raider isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8'de Tuzak dizisinin yeni bölümü yayınlanırken, TRT1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi Final bölümü ile son kez seyirci karşısına çıktı. Peki en çok ne izlendi? İşte 5 Ocak 2023 reyting sonuçları

6 Ocak 2023 Cuma 10:57 - Güncelleme:
5 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Müge Anlı, Esra Erol'da, Tuzak reyting sıralaması
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5 Ocak 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Eltilerin Savaşı, Yaşamak Güzel Şey, Tomb Raider, Balkan Ninnisi, İyilik ve Tuzak dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

5 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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