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Medya

“5. RTÜK Yerel Medya Buluþmasý” baþlýyor

Ýstanbul ili baþta olmak üzere Edirne, Kocaeli, Kýrklareli ve Tekirdað illerindeki 100'ü aþkýn radyo ve televizyon yayýncýsý RTÜK'ün ev sahipliðinde istiþare toplantýsýnda bir araya gelecek.

IHA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:44 - Güncelleme:
“5. RTÜK Yerel Medya Buluþmasý” baþlýyor
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müeyyide esaslý düzenleme faaliyetlerinin ötesinde karþýlýklý diyalog ve katýlýmcýlýk anlayýþý ile sektöre yön veriyor. Üst Kurul, geçtiðimiz Mart ayýnda baþlattýðý "Yerel ve Bölgesel Medya Buluþmalarý" zincirini sürdürüyor. Konya, Sakarya, Ýzmir ve Gaziantep'te 48 ilin yayýncýlarýyla çalýþma toplantýsý düzenleyen RTÜK, beþinci toplantýyý Ýstanbul'da gerçekleþtirecek.

5. BULUÞMA 30 EYLÜL'DE

Etkinlik, 30 Eylül 2023 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde icra edilecek. Marmara ve Trakya Bölgesi'nde yer alan 5 farklý ilden katýlým saðlayacak 100'ün üzerindeki yayýncý, istiþare toplantýsýnda RTÜK'ten talep ve beklentilerini dile getirecek.

Yerel görsel ve iþitsel medya kuruluþlarýný destekleyen RTÜK, çalýþma toplantýsýnda Üst Kurul yöneticilerini yayýncýlarla yüz yüze getirerek sorunlarýn ilk elden çözümünü hedefliyor. RTÜK Baþkaný Ebubekir Þahin'in açýþ konuþmasýyla baþlayacak toplantýda Üst Kurul Daire Baþkanlarý görev alanlarýna giren konularda sunumlar yapacak.

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