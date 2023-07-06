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Medya

5 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması

5 Temmuz 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem, Kaptan Amerika: Kış Askeri ve MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 5 Temmuz reyting sonuçları

6 Temmuz 2023 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
5 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Gizli Bahçe, Benim Güzel Ailem reyting sıralaması
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5 Temmuz reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de, ATV'de Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Star TV'de Sahtekar İkili, Fox TV'de Kaptan Amerika: Kış Askeri isimli yabancı sinema filmleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşatırken, Show TV'de Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor izleyiciyle buluştu. TRT1'de Benim Güzel Ailem ve TV8'de de MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 5 Temmuz 2023 reyting sonuçları

5 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de ekranlara gelen "Süt Kardeşler", 3. sırada ise "Show Ana Haber" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Show Ana Haber", 3. sırada ise "Hababam Sınıfı Tatilde" yer aldı.

5 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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