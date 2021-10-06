6 Ekim 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:23

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör olaylarının üzerinden tam 7 yıl geçti.



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ortamı geren açıklamalarının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları sokaklara dökülmüştü.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

FOX TV'DEN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ

FOX TV'de İsmail Küçükkaya, bugün tam 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçmişken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk aldı.

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş'a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.

RTÜK, FOX TV HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: KİMİN YANINDASIN FOX TV? TERÖRÜN MÜ, TÜRKİYE'NİN Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dağ, "Bu milletin evlatlarının şehit edildiği 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, cinayetlerin azmettiricisinin eşini canlı yayına çıkarıp "O hiç pişman olmadı" dedirtmek... Bu tesadüf değil. Kasten ve bilerek yapılan bir yayın. Kimin yanındasın FOX TV? Terörün mü, Türkiye'nin mi?" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının üzerinden 7 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.

Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

İNSANLIK, VAHŞETE KARŞI ÇIKMAYI GEREKTİRİR

