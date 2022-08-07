6 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları: Güldür Güldür, Çok Güzel Hareketler 2 ve Masterchefreyting sıralaması

6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı ATV'de İnanılmaz Örümcek Adam, Fox TV'de Kazanan Restoran, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da Düğün Dernek ve Show TV'de Güldür Güldür Show Gibi dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 6 Ağustos 2022 reyting sonuçları

6 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada ATV'de yayınlanan "Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye", 3. sırada ise "FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye", 2. sırada "Trabzonspor - Sivasspor | Turkcell Süper Kupa Maçı", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.