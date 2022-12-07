6 Aralık reyting sonuçları: Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması

6 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Salı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Baba, Star TV'de Gecenin Ucunda isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, Fox TV'de Recep İvedik 5 isimli yerli sinema filmi izleyicilerle buluştu. TRT1'de ise 2022 Dünya Kupası son 16 maçları kapsamında önce Fas-İspanya sonra da Portekiz-İsviçre karşılaşması ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 6 Aralık 2022 reyting sonuçları



6 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Camdaki Kız", ikinci sırada TRT1'de ekrana gelen "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", üçüncü sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Camdaki Kız", 2. sırada "Portekiz-Gana FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" 3. sırada TRT1'de yayınlanan "Brezilya-Sırbistan FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması" yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Portekiz Gana Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada ise Brezilya Sırbistan maçı yer aldı.

6 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.