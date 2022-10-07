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Medya

6 Ekim 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması

6 Ekim 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, MasterChef Türkiye, Aldatmak, Mahkum, Duy Beni ve Teşkilat dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Perşembe akşamı ulusal kanallardaki dizi, film ve yarışma programlarından en çok hangisi izlendi? İşte 6 Ekim 2022 reyting sonuçları

7 Ekim 2022 Cuma 09:50 - Güncelleme:
6 Ekim 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Mahkum, Aldatmak reyting sıralaması
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6 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı ATV'de Aldatmak, Fox TV'de Mahkum, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibireytinglerde kıyasıya mücadele etti. Geçen hafta Atv'de yayınlanan Aldatmak dizisi reytinglerde ilk sırada yer aldı. Peki bu hafta reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte total, AB ve 20+ABC1 grubunda en çok izlenenler

6 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Aldatmak", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Aldatmak", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" 3.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

6 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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