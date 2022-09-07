6 Eylül 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı reyting sıralaması

6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Balkan Ninnisi, Star Tv'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Eylül 2022 reyting sonuçları

Reyting, Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 30 Ağustos reyting sıralaması

6 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Kusursuz Kiracı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada FOX Haber 30 Ağustos Özel Zafer Yolu Belgeseli yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Kusursuz Kiracı yer aldı.