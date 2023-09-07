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Medya

6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem reytingleri

6 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda Maviye Sürgün, Güldür Güldür Show, Mekanik 2: Suikast, Safir, Düğün Dernek, Benim Güzel Ailem, Recep İvedik 5 ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting, bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 6 Eylül reyting sonuçları

7 Eylül 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
6 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef, Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem reytingleri
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6 Eylül reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Dün akşam Kanal D'de Mekanik 2: Suikast isimli yabancı sinema filmi, Star TV'de Düğün Dernek ve Fox TV'de Recep İvedik 5 isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. ATV'de Safir dizisi ve Show TV'de Maviye Sürgün dizisinin final bölümü ve Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri yayınlanırken, TRT1'de Benim Güzel Ailem, TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Eylül 2023 reyting sonuçları

6 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Taşıyıcı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada Set Sayısı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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