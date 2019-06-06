6 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor Yunanistan-Türkiye, Çarkıfelek Bayram Özel, Canevim zirvedeki isim hangisi?

‘6 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran TV dizilerinin sezonu kapatmasıyla ön plana çıkan yarışmalar ve sinema filmlerinde hangilerinin reyting sıralamasında üst sıralarda yer alacağı heyecanla bekleniyor. 6 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar geldiğinde sayfamızdan sizinle paylaşacağız. Bu akşam öne çıkan program ve filmler arasında Kanal D’de Çarkıfelek Bayram Özel, Star’da Ayı Paddington, Show TV’de Şevkat Yerimdar 2, ATV’de Canevim ve TV8‘de Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması yer alıyor. İşte haberimizin detayları…

6 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

30 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir