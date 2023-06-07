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Medya

6 Haziran reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması

6 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023 heyecanı devam ederken, Show TV'de Hababam Sınıfı, Star TV'de ise Aykut Enişte 2 isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Haziran 2023 reyting sonuçları

7 Haziran 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
6 Haziran reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması
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6 Haziran 2023 Salı reyting sonuçları yayınlandı. Dün akşam televizyonlarda; Hababam Sınıfı, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Aykut Enişte 2, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 6 Haziran reyting sonuçları

6 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 SURVIVOR TV8

7 YUREK CIKMAZI TRT 1

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 TETIKCININ OGLU FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 YUREK CIKMAZI TRT 1

3 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 HABABAM SINIFI (T.S) SHOW TV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 YUREK CIKMAZI TRT 1

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SURVIVOR TV8

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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