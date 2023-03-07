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Medya

6 Mart reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer reyting sıralaması

6 Mart 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu, Survivor 2023, Ömer, Güldür Güldür Show, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

7 Mart 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
6 Mart reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer reyting sıralaması
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6 Mart reyting sonuçları: Pazartesi Kanal D'de Veda Mektubu ekrana gelirken, Star Tv'de Ömer, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı dizisi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Alparslan: Büyük Selçuklu, Fox TV'de Yasak Elma, Show TV'de Sipahi isimli dizinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023'te heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 6 Mart 2023 reyting sonuçları

6 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer yer aldı.

6 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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