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Medya

6 Mayıs reyting sonuçları 2023: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

6 Mayıs 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Centilmen, Thor: Karanlık Dünya, Gönül Dağı ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 6 Mayıs reyting sonuçları

7 Mayıs 2023 Pazar 09:50 - Güncelleme:
6 Mayıs reyting sonuçları 2023: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması
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6 Mayıs reyting sonuçları: Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programı izleyicilere müzik ve eğlence dolu anlar yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show'un yeni bölümü yayınlandı. TV8'de Survivor 2023 heyecanı devam ederken, TRT1'de Gönül Dağı ve ATV'de Kardeşlerim isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Aynı saatlerde Star TV'de Centilmen, Fox TV'de ise Thor: Karanlık Dünya isimli yabancı sinema filmleri seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Mayıs 2023 reyting sonuçları

6 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

6 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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