6 Şubat Reyting sonuçları açıklandı (Diriliş Ertuğrul Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları birinci belli oldu)

Reyting sonuçları çarşamba günü ekranda yerini alan dizilerin elde ettikleri sıralamaları gösterdi. Dizilerin karşısında yer alana yarışma programları ise sıralamaya girebilmek için mücadele etti. 6 Şubat Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunu yanıt arayanlar için 6 Şubat tarihli reyting sıralamasını bu haberimiz üzerinde derledik. Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul dizileri dün akşam izleyicisiyle buluştu. Çarşamba günleri en çok aratılan konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Bilindiği üzere çarşamba akşamları ekran başına gelen iki fenomen dizi Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz'in reyting sıralamasında kimin birinci olduğu merak ediliyor.Peki, 6 Şubat dizilerin son bölümlerinde neler oldu ve reyting sonuçları neler oldu?

Çarşamba günü reyting sonuçları araştırılıyor. Dirliliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasında hangi dizinin birinci olduğu merak ediliyor. Çarşamba akşamları TRT 1’de Diriliş Ertuğrul Atv'de Sen Anlat Karadeniz yayınlanıyor. Çarşamba günü reyting sıralamasında her hafta Diriliş Ertuğrul dizisi birinci oluyordu. Bu hafta Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul dizisi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde Dirilş Ertuğrul dizisi 29.08 share alarak birinci, Sen Anlat Karadeniz 19.94 share alarak ikinci, oldu. Bu hafta Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul dizisi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. 6 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.



TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden beri milyonları ekrana kilitleyen ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Diriliş Ertuğrul dizisi her hafta reyting sonuçlarında ilk sıraya oynuyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri bulunduran Diriliş Ertuğrul'un son bölümü yine nefesleri kesti.



ATV ekranlarının oldukça sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı ilk bölümden beri milyonları ekranlar başına bağlamayı başarmıştı. Öyle ki reyting sıralamasında her hafta ilk 3 te yer almayı başaran dizi şu anda Diriliş Ertuğrul ile Çarşamba günleri kıyasıya bir mücadele veriyor.



Merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu! Türkiye'nin en çok dizileri olan Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları açıklandı. Televizyon izleyicileri büyük bir ilgiyle 6 Şubat Çarşamba reyting sonuçları konusundaki sonuçları merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz, dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları burada. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul da bu hafta son bölümüyle ekrana geldi; işte Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları!

6 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.



GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ REYTİNG SIRALAMASINDA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Gecenin reyting sonuçlarına göre lider değişmedi. 30 Ocak reyting sonuçlarına göre, Diriliş Ertuğrul birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz ise ikinci sırada yer aldı. Reytinglerde yarışan bir diğer dizi Çocuklar Duymasın on dokuzuncu, Jet Sosyete ise yirmi üçüncü oldu. Total reyting sonuçlarının ilk 20 sırası haberimizde.

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Reyting nedir? Rating nasıl ölçülür? Total ve AB Grubu nedir? Share ne anlama gelir?

Televizyon dünyasında temel belirleyici olan Rating (reyting) ne anlama gelir? Nasıl ölçülür? İzlenme payı kanalların başarısını nasıl gösterir?

Eklenme: 18 Mayıs 2014 10:55 - Güncelleme: 22 Ekim 2017 14:02

1- İzleyici Ölçümü nedir ?



İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.



2- İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?



İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.



3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?



Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..



1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.



4- A/B ve TOTAL ne demek?



Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.



REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.



SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.



4- Reyting ölçüm sisteminin çalışma şekli?



TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)