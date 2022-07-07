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Medya

6 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Gizli Saklı, MasterChef reyting sıralaması

6 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı televizyonlarda Kibar Feyzo, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster?, Küçük Esnaf, Kara Tahta, MasterChef Türkiye ve Gizli Saklı izleyiciyle buluştu. Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 6 Temmuz 2022 reyting sonuçları

7 Temmuz 2022 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
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6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Kibar Feyzo, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Küçük Esnaf, FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 6 Temmuz 2022 reyting sonuçları

6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3. sırada Fox TV'de yayınlanan "Gizli Saklı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Gizli Saklı" yer aldı.

20+ABC1'de ise 1. sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Gizli Saklı" yer aldı.

Bir kanalda yayınlanan programın izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

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