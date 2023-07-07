6 Temmuz reyting sonuçları: Gülcemal, MasterChef Türkiye All Star ve Kendi Düşen Ağlamaz reyting sıralaması

6 Temmuz reyting sonuçları... Perşembe akşamı Kanal D'de 'Ya Çok Seversen' dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz, Fox TV'de ise Gülcemal dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi. TV8'de MasterChef All Star, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? programı izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yer aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Temmuz 2023 reyting sonuçları



6 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



6 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Kendi Düşen Ağlamaz", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Kendi Düşen Ağlamaz", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber" yer aldı.

6 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.