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Medya

7 Ağustos Pazar reyting sonuçları: Tozluyaka, Gül Masalı, Masterchef reyting sıralaması

7 Ağustos 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazar akşamı; Gül Masalı, Tozluyaka, Kapıcılar Kralı, Çok Güzel Hareketler 2, Örümcek Adam: Eve Dönüş, Masterchef Türkiye, Sahte Kabadayı, Kod Adı: Olympus, Senden Daha Güzel, Kapıcılar Kralı, Duy Beni izleyenleriyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 7 Ağustos 2022 reyting sonuçları

8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
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7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de Örümcek Adam: Eve Dönüş, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Kod Adı: Olympus, Star'da Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Kapıcılar Kralı ve Sahte Kabadayı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Ağustos 2022 reyting sonuçları

7 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise 96 Saat aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise 96 Saat aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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