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Medya

24 ekibi çatışmaların ilk başladığı noktada! İşte 7 Ekim'deki çatışmanın izleri

İsrail, Gazze'yi 16 gündür aralıksız vururken 24 TV ekibi sınır hattından son durumu aktarmaya devam ediyor. 24 ekibi bu sefer 7 Ekim'de yerleşim yerlerine sızan Hamas güçleri ile İsrailli askerlerin arasındaki çatışmanın izlerini görüntüledi.

22 Ekim 2023 Pazar 15:03 - Güncelleme:
24 ekibi çatışmaların ilk başladığı noktada! İşte 7 Ekim'deki çatışmanın izleri
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 16. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı bağlantılarla ekrana taşıyan 24 TV ekibi bu sefer 7 Ekim günü İsrail-Hamas çatışmasının yaşandığı noktaları görüntüledi.

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