7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında lider kim?
7 Haziran reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok izlenen diziler geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Kanalların sinema filmlerine ağırlık verdiği 7 Haziran Cuma akşamı en çok hangi filmin izleneceği medya takipçileri tarafından merak ediliyor. Resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam ATV’de Oflu Hoca Trakya’da filmi, Kanal D’de Angry Birds, Star TV’de G.I. JOE: Misilleme, Show TV’de Yok Artık, TV8’de ise Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yer alacak. İşte haberimizin detayları…
7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta televizyon dizilerinin final yapmasının ardından kanallar yayın akışlarında sinema filmlerine ve yarışma programlarına ağırlık vermeye başladı. 7 Haziran Cuma günüde en çok izlenen kanallarda yine sinema yapımları yer alıyor. Bu akşam ATV’de Oflu Hoca Trakya’da filmi, Kanal D’de Angry Birds, Star TV’de G.I. JOE: Misilleme, Show TV’de Yok Artık, TV8’de ise Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yer alacak. Tüm kanallara ait resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Reyting sonuçları Total, AB, ve ABC1 olarak haberimizin ayrıntılarında yer alacak. İşte haberimizin detayları…
7 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
7 Haziran reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları Total, AB, ve ABC1 olarak haberimizin ayrıntılarında yer alacak.
31 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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