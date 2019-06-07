7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında lider kim?

7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta televizyon dizilerinin final yapmasının ardından kanallar yayın akışlarında sinema filmlerine ve yarışma programlarına ağırlık vermeye başladı. 7 Haziran Cuma günüde en çok izlenen kanallarda yine sinema yapımları yer alıyor. Bu akşam ATV’de Oflu Hoca Trakya’da filmi, Kanal D’de Angry Birds, Star TV’de G.I. JOE: Misilleme, Show TV’de Yok Artık, TV8’de ise Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yer alacak. Tüm kanallara ait resmi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Reyting sonuçları Total, AB, ve ABC1 olarak haberimizin ayrıntılarında yer alacak. İşte haberimizin detayları…

7 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

7 Haziran reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları Total, AB, ve ABC1 olarak haberimizin ayrıntılarında yer alacak.

31 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir